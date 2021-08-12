شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تستعرض تجربة صندوق "تحيا مصر" فى تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة عبر تقنية الفيديو، اليوم /الخميس/ بمشاركة وكالاتها وبرامجها المختلفة ومنها (FAO - UNDP - UNICEF - UNESCO - WHO)، ووزارة الشباب والرياضة المصرية؛ بمناسبة اليوم العالمي للشباب بعنوان "تحويل النظم الغذائية:

الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب"، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية مشاركة الشباب الهادفة لنجاح هذا الجهد العالمي.

وقال المتحدث باسم صندوق تحيا مصر محمد مختار - خلال كلمته بالمؤتمر - إن نجاح الصندوق في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية في العالم، يعد ترجمة للخبرات المتراكمة التي اكتسبها في تنظيم القوافل الإنسانية بشكل عام.



وأضاف أن إدارة الصندوق كانت حريصة على توصيل الدعم الغذائي لأكثر من مليون أسرة مستحقة في مختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لشتاء 2021، بجانب توفير الأغطية والملابس الشتوية لدعم هذه الأسر.



وأوضح أن أكبر قافلة في العالم كانت بمثابة تحدٍ لفريق الصندوق سواء بتعبئة وتحميل أكثر من 3600 طن مواد غذائية جافة، و2000 طن دواجن، فضلًا عن الأغطية والملابس، وذلك في أقل من 3 أيام فقط، بالإضافة لإدارة قافلة قوامها 480 شاحنة محملة بكامل طاقتها وتنفيذ اشتراطات ومعايير جنيس العالمية في تسيير هذه القافلة، ومشاركة 1000 متطوع لتوزيع محتويات هذه القافلة وصولًا لتسجيل ثلاثة أرقام قياسية عالمية كأكبر قافلة مساعدات في التاريخ.



وأشار إلى أن الصندوق شارك أيضا في الحوار المجتمعي، التي نظمته وزارة الخارجية المصرية، استعدادًا لقمة الأمم المتحدة للغذاء 2021 المزمع عقدها على مستوى قادة ورؤساء الدول بمقر الأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر المقبل؛ لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحول لنظم غذاء مستدامة وقادرة على الصمود في ظل الأزمات، مؤكدًا حرص الصندوق على المشاركة الفاعلة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والوكالات والبرامج الأممية لتحقيق أقصى استفادة للأسر المستحقة من مبادرات الدعم الغذائي.



ولفت مختار إلى أن الصندوق أطلق مبادرة بعنوان (بالهنا والشفا) للمشاركة في توفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، وينظم من خلالها قوافل دورية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها على مدار العام، تقدم الدواجن، واللحوم، والمواد الغذائية الجافة، والخضروات، والمعلبات والفاكهة، ليستفيد من المبادرة نحو 8 ملايين مواطن على مدار العام، فضلا عن الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي القادمة من المملكة العربية السعودية خلال أعوام 2017 و2018 و2019.



يُذكر أن احتفالية الأمم المتحدة جاءت بمشاركة نحو 500 من الشابات والشباب يمثلون العديد من المبادرات الشبابية من أنحاء مصر، والهادفة، حيث سيتم استعراض ابتكارات وحلول وأفكار ريادية مقدمة من الشباب لمعالجة التحديات التي يواجهها نظامنا الغذائي، ومواجهة أوجه عدم المساواة على مستوى الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي.