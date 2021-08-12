شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مطار القاهرة لاستقبال أبطال مصر فى الأولمبياد فريال أشرف وأحمد الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الخميس، استعدادات مكثفة لاستقبال فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية فى الكاراتيه، وأحمد الجندى الحاصل الميدالية الفضية، قادمين من طوكيو بعد انتهاء المشاركة فى الأولمبياد.

ومن المقرر وصول أبطال مصر فى تمام الساعة 5:20 على متن الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، حيث تم تجهيز صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب رقم 2، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندى، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس مجدى إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، أتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادى، للاحتفال بهم.