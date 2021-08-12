شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر رائدة فى حمل لواء الفكر الوسطى داخليا وخارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالأئمة والطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين بالأزهر الشريف اليوم الخميس، بحضور المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزه، والدكتور هشام عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس القطاع الديني ، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية ، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية ، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد وزير الأوقاف، خلال حديثه أن مصر رائدة في نشر الفكر الوسطي عالميًا ولا يقف دورها عند الداخل فقط وإنما لها دور كبير في الداخل والخارج وذلك من خلال أئمتنا الموفدين إلى مختلف دول العالم ،وإصدارات الأوقاف العلمية والمترجمة والتي صارت محط أنظار المراكز الإسلامية والجامعات بمختلف دول العالم.

فيما أكد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، أن الدولة المصرية من خلال وزارة الأوقاف بذلت جهودًا كبيرة لتصحيح الخطاب الدعوى وبناء الوعي والثقافة، وأن أئمة الأوقاف يقومون بدور وطني رائد في بناء المجتمع.

كما أكد أن الإمام لا يقتصر عمله على العمل الدعوي في المسجد فقط ، وإنما له دور وطني لخدمة المجتمع لمواجهة ظاهرة التطرف المعقدة للغاية وإتقان الإمام للعلوم الشرعية والإلمام بالنواحي القانونية يسهم في بناء الوعي المتجدد للإمام.

وأكد سيادته أن من واجبات الموظف القيام بالعمل المنوط به بأمانة ودقة ، كما أن من واجبات الموظف الحفاظ على كرامة الوظيفة، لافتا إلى أنه يحظرعلى الموظف مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الوظيفة العامة.

وفي ختام اللقاء قدم اللواء حسن الجمال الشكر لوزير الأوقاف على مجهوده في قضايا التجديد واصفًا إياه بأنه رجل دين ودولة وله بصمات واضحة داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الأفكار المتطرفة ، من خلال أئمتها وإصداراتها المتميزة.