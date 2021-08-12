شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى 2021 بتعليم الجيزة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق السبت المقبل الموافق 14 أغسطس أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية للدور الثانى للعام الدراسى 2020/2021 والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، حيث أكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 28296 طالب وطالبة ومقسم على 155 لجنة وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فوراً.

ويؤدى أبناء الجيزة يوم السبت 14 أغسطس امتحان مادة اللغة العربية والخط ، ويوم الأحد 15 أغسطس أمتحان اللغة الاجنبية والتربية الدينية ، ويوم الإثنين 16 أغسطس أمتحان العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية ، ويوم الاربعاء 18 أغسطس الهندسة، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 19 أغسطس بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وشدد مدير تعليم الجيزة مجدى الجيار، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتواجد باللجان يومياً لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقوبات والصعوبات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات مع ضرورة تواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.

ووجه "الجيار" بتقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الأمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.