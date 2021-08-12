شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين بالمنازل لمواجهة الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمى، ليكون له السيطرة الكاملة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الغربية، حيث تظل درجات الحرارة مرتفعة مابين 37 -38 على القاهرة والوجه البحرى وتزيد على جنوب البلاد لتصل إلى 42 درجة ليكون الطقس شديد الحرارة هناك.

وتزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد على كافة الأنحاء، نقدم للمواطنين بالمنازل، عددا من النصائح للتغلب على الموجة الحارة فى المنزل، كما يلى:

- حافظ على الستائر داخل المنزل مغلقة خلال الأوقات الحارة من اليوم بين الساعة 10:30 صباحًا و4 مساءً، خاصة فى فترة الموجة الحارة.

- إذا كنت لا تمتلك تكييفا فأحرص على وضع وعاء أو صندوق كبير به ثلج أمام مروحة مكتب، حيث يجعل الهواء باردا مثل هواء المكيف.

- ابتعد نهائيا عن الإجهاد المفرط خلال الطقس شديد الحرارة.

- استخدم أطعمة لا تحتاج للطهى أو شواية خارجية للطهي فستتوقف عن إضافة حرارة إلى منزلك المكيف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الموقد والفرن إلى توليد كمية هائلة من الحرارة التي تبقى في المنزل فكلما طهيت أكثر في منزلك كلما زادت الحرارة في مطبخك.