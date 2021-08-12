الدكتور إسماعيل عبد الغفار: ترتيب الأكاديمية العربية إنجاز كبير بأرقى المعايير والمقاييس العالمية

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القاهرة - سامية سيد - القفزة النوعية في ترتيب الأكاديمية ثمرة لرؤية استراتيجية تجسدت عبر عمل دؤوب

رئيس الأكاديمية العربية: تقييم أدائنا في التصنيفات العالمية دليل واضح على رسوخ تواجد الأكاديمية على الخارطة العالمية

الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشيد بجهود فريق عمل اللجنة المعنية بترتيب الأكاديمية في تقييم Webometrics

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن المكانة التى تبوأتها الأكاديمية في التصنيفات العالمية للجامعات يترجم ثقافة التميز التى تعمل الأكاديمية من خلالها.

وأشاد "عبد الغفار" بجهود فريق عمل اللجنة المعنية بترتيب الأكاديمية في تقييم Webometrics.

وتوجه رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالشكر للدكتورة غادة القط مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي ورئيس اللجنة، وسارة السعدني رئيس قسم بحوث واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وإيمان عيد رئيس قسم تصميم المواقع الإلكترونية، ومعتز خميس مدير إدارة الإعلام، والدكتورة أمنية درويش رئيس قسم المراسم مسئول المؤتمرات، ومحمد عبد العال مدير مركز الشبكات والحواسب، وهبة العشري مساعد مدير مركز ريادة الأعمال، والمهندس محمد الشريف رئيس قسم الدعم الفني بالمركز الإقليمي للمعلوماتية.

وأكد "عبد الغفار" سعي الأكاديمية الحثيث لأن تكون في مقدمة المؤسسات التعليمية المتميزة، في مصر والمنطقة العربية والعالم، وقال إن القفزة النوعية في ترتيب الأكاديمية ثمرة لرؤية استراتيجية ممتدة تجسدت عبر عمل دؤوب.

وأضاف أن تلك الطفرة النوعية في ترتيب الأكاديمية على مختلف المستويات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى استراتيجية وخطة محددة حتى تواصل الأكاديمية نشر رسالتها بعد أن أصبحت صرحًا علميًّا شامخًا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي.

يأتي ذلك بعد أن حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قفزة نوعية في الترتيب العالمی للجامعات وفقا لتقييم (Webometrics)، في تقييم يوليو 2021 الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات.

واحتلت الأكاديمية المركز 2075 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم، وحققت تقدما مرموقا في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي (Webometrics) بعد أن كان ترتيبها 2204 في تصنيف يناير 2021، حيث قفزت الأكاديمية 129 مركزا في ترتيب الجامعات العالمية في فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجانحة فيروس كورونا.

ويعتمد ويبومترکس (Webometrics) في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الالكتروني وتستند إلى عدد من المعايير والتي من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيا، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث وغيرها.

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات (Webometrics) أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 31 الف جامعة على مستوى العالم ، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي ، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية ، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر ، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع انحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية إلكترونيا.