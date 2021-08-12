استعدادات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

نظم مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، استعدادات خاصة لاستقبال فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، قادمين من طوكيو بعد انتهاء المشاركة في الأولمبياد.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في استقبالهم بالمطار مع أعضاء اللجنة الأولمبية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: من المقرر وصول أبطال مصر على الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، حيث تم تجهيز صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2 تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة، لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضافت المصادر شكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية أتوبيسا مكشوفا أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.