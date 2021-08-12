توفر 4500 وظيفة.. 5 معلومات عن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل تفاصيل الإنشاءات الجارية في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية.

وينشر الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن المحطة، وفقا لوزارة النقل، على النحو التالي:

1. بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71% وحيث تم الانتهاء من تنفيذ 225 مترا من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 مترا وتم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبي في صورته النهائية من إجمالي 1000 متر.

2. يعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر.

3. تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

4. المشروع سيوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة.

5. من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع أبريل 2022 ليتم التشغيل التجريبي في منتصف 2022.