بعد التجديد له لمدة عام.. مفتي الجمهورية يوجه رسالة للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021.

وتوجه المفتي، بالشكر والعرفان إلى الرئيس السيسي على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان له: «هذا الدعم الكبير من الرئيس السيسي يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".

وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

ووجه مفتي الجمهورية حديثه للرئيس السيسي قائلا: "نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمدة عام اعتبارًا من الغد 12/8/2021، و نُشر في الجريدة الرسمية للعمل به.

وأصدر الرئيس السيسي، أمس قرارًا حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

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