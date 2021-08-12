الداخلية : ضبط 210 أسلحة نارية و252 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 210 قطعة سلاح ناري، و252 قضية مخدرات وتنفيذ 85032 حُكم قضائي متنوع.

كما ضبطت 3 تشكيلات عصابية، ضموا 7 متهمين ارتكبوا 21 حادث متنوع . كما تم ضبط 252 قضية مخدرات بإجمالي 270 متهما، وضبط 37 متهمًا، وضبط 27 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 376 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23583 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.