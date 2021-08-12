ضبط 5 أشخاص بحوزتهم "حشيش وهيروين" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وتقوم بتوجيه حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذين من محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة (أول وثان أكتوبر) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عـــقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 5 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 3 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدرى "الحشيش – الهيروين" –عدد من الأقراص المخدرة).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة. وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.