ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامي بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات.