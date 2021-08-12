ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وأرشد المتهمون عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات.