ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

محمد يوسف

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