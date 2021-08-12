شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: بدء إعطاء لقاح جونسون لفيروس كورونا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مصر تلقت 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون لفيروس كورونا، موضحا أنه سيتم بدء إعطاء جرعات لقاح جونسون بداء من يوم الأحد المقبل، للمسافرين إلى الخارج.

وقال إن الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وجاء موعد الجرعة الثانى ولم يأخذوها عليهم الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة والسكان، موضحا أن فارق الجرعتين فى لقاح أسترازينيكا هو 3 أشهر، وإذا فاتت عليه تلقى الجرعة الثانية لابد أن يستشير الخط الساخن للوزارة لمعرفة موقفه من عدم تلقى الجرعة الثانية فى موعدها المحدد، لكن إذا سافر إلى بلد آخر فيمكن تلقى الجرعة الثانية فى البلد الآخر.

وأضاف أنه إذا كان يعانى من مرض مزمن وأراد تلقى لقاح كورونا فعليه أن يسأل الطبيب المعالج عن اللقاح المناسب لحالته أو يستشير وزارة الصحة وكلها إرشادات موجودة على الخط السخان وزارة الصحة والسكان.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين قد أكد أن أطباء الصدر كان لهم دور فى الفترة الماضية فى السيطرة على وباء كورونا، وسيكون لهم دورا فى الفترة القادمة.

وتابع أن تجربة مصر فى محاربة وباء كورونا كانت رائدة بكل المقاييس، موضحا أنه تمت السيطرة على الوباء من خلال التعامل بكل حرفية، وبكل دقة مع هذه الأزمة، مؤكدًا أن المعاناة مع هذا المرض معاناة شديدة جدا، والطبيب الذى يصاب بهذا الفيروس لمدة شهر دخله يتوقف، لذلك لابد من دعمهم، ودعم أهالى الزملاء الذين توفوا من خلال توفير مصادر دخل لأسرهم.

وأوضح أن السيطرة على فيروس كورونا كانت ملحمة مصرية قادها أطباء الأمراض الصدرية، موضحًا أن الخطة المصرية لمواجهة جائحة كورونا جاءت نتيجة تراكم خبراتنا فى التعامل مع الأنفلونزا، وأنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنايز، ثم ظهر فيروس سارس وميرس والذى هو من عائلة كورونا، مؤكدا أنه عندما ظهر فيروس كورونا لم يكن غريب على أطباء الصدر، حيث إن الخبرة العلمية كانت هى السند، وهناك حالات كثيرة جدا تم علاجها بالمنزل، والحالات الصعبة بالمستشفيات، وكان للمستشفيات الجامعية دور كبير فى التعامل وعلاج المرضى.