شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب والموافق الثاني عشر من أغسطس، وتحت شعار "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي"، تم اختيار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي، وذلك بمشاركة شباب وشابات من 21 دولة عربية وعدد من الشخصيات العامة العربية الداعمة للمجتمع المدني.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باليوم العالمي للشباب وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها، وتحت رعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، ويأتي الاحتفال في نسخته 12 والذي يقوم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتنظيمه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ اطلاقها عام 2006 حتي الآن بالتعاون مع قطاع الشئون الاجتماعية وإدارة منظمات المجتمع المدني.

وتسلم الجائزة عن مؤسسة حياة كريمة محمود أسامة أمين مؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس الأمناء، وذلك بحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة.