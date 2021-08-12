شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تلتحق بالمعهد القبطى الأرثوذكسى.. اعرف المواعيد والشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة معهد الدراسات القبطية فتح باب القبول للراغبين فى الالتحاق بأقسام المعهد المختلفة، اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وحتى منتصف شهر أكتوبر.



جانب من القرار

ويحوى المعهد أقسام العلوم الإنسانية وتضم: التاريخ القبطى، الاجتماع والتربية، الدراسات الأفريقية، الدراسات الإعلامية.

ويتم تصنيفها كأقسام التراث القبطي: الفن القبطي، الآثار القبطية، العمارة القبطية، التراث الشرقي المسيحى، وأقسام العلوم الكنسية: العلوم اللاهوتية، اللغة القبطية، الألحان والموسيقى القبطية، القانون الكنسي، العلاقات الكنسية والمسكونية.

ويقبل معهد الدراسات الذي تأسس عام 1954، الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس، ومدة الدراسة به سنتان يحصل بعدها الدارس على درجة الدبلوما فى التخصص الذي قام بدراسته.