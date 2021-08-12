شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للشباب: بسواعدهم يكتب وطننا الغالى تاريخا استثنائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض.

وأضاف الرئيس السيسى:"ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الصحة تعلن توفير لقاح جونسون آند جونسون لتطعيم المسافرين للخارج ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تلقى مراكز التطعيمات الدولية وعددها 126 مركزا بالجمهورية الجرعات الخاصة بلقاح جونسون آند جونسون لبدء تطعيم المسافرين للخارج، بعد تحليل اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية، على أن تبدأ مراكز اللقاح في إعطاء اللقاح للراغبين في السفر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم منح لقاح جونسون آند جونيون للمسافرين للخارج ممن سجلوا على موقع وزارة الصحة لحجز اللقاح بغرض السفر للخارج وأرسل الموقع لهم رسالة تأكيد بالتوجة للحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أن مراكز اللقاح للمسافرين تم بالفعل إرسال رسائل للمتقدمين للحصول على اللقاح، حيث لا ينصح بالذهاب لتلقي اللقاح بدون وصول رسالة على الهاتف بموعد ومكان تلقي اللقاح، وهذه الرسالة ستصل للراغبين في حالة تحويل تسجيلهم إلى مراكز المسافرين من خلال الخط الساخن 15335 أو التسجيل على مراكز المسافرين من خلال الموقع الإلكتروني للقاح.

أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة ، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بالإسكندرية ومطروح من 1.5 ل 2 متر .

بدء تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالشرطة من طلاب الثانوية اليوم

تبدأ أكاديمية الشرطة تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام، وذلك بدءً من اليوم حتى 6 سبتمبر، وذلك عبر الانترنت.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 773 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات قبل قليل بسوق الذهب في مصر، ليصعد الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب من 767 جنيها للجرام إلي 773 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن من 1737 دولار إلي 1754 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه.

عيار 21 سجل 773 جنيها.

عيار 18 سجل 662.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6184 جنيها.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.