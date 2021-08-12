شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. خطوات التسجيل عبر ”الخليج 365” للحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2021، فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث حصلت مؤسسة الخليج 365 على حق إعلان النتيجة ونشرها بعد اعتمادها رسميا من الوزارة، ويدعو الخليج 365" طلاب الثانوية العامة للدخول والتسجيل عبر الرابط التالى..

وحدد الخليج 365" خطوات التسجيل للحصول على النتيجة، تبدأ باسم الطالب + رقم جلوسه+ الشعبة" علمى علوم ـ علمى رياضة ـ أدبى" + المحافظة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتيجة تظهر بالدرجات على غرار السنوات الماضية، حيث يعرف الطالب النتيجة بالدرجات في كل مادة بجانب المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب في المواد الدراسية والنتيجة بشكل عام.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.