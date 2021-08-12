شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن توفير لقاح جونسون آند جونسون لتطعيم المسافرين للخارج ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تلقى مراكز التطعيمات الدولية وعددها 126 مركزا بالجمهورية الجرعات الخاصة بلقاح جونسون آند جونسون لبدء تطعيم المسافرين للخارج، بعد تحليل اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية، على أن تبدأ مراكز اللقاح في إعطاء اللقاح للراغبين في السفر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم منح لقاح جونسون آند جونيون للمسافرين للخارج ممن سجلوا على موقع وزارة الصحة لحجز اللقاح بغرض السفر للخارج وأرسل الموقع لهم رسالة تأكيد بالتوجة للحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أن مراكز اللقاح للمسافرين تم بالفعل إرسال رسائل للمتقدمين للحصول على اللقاح، حيث لا ينصح بالذهاب لتلقي اللقاح بدون وصول رسالة على الهاتف بموعد ومكان تلقي اللقاح، وهذه الرسالة ستصل للراغبين في حالة تحويل تسجيلهم إلى مراكز المسافرين من خلال الخط الساخن 15335 أو التسجيل على مراكز المسافرين من خلال الموقع الإلكتروني للقاح.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أصدرت القرار الوزاري رقم 400 لسنة 2021، بتحصيل مصروفات إدارية مقابل استخراج شهادة معتمدة بتقنية الـQR - Code للحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا لغرض السفر طبقا لاشتراطات الدول الراغبين في السفر إليها والأنواع المعتمدة بها.

وأكد قرار الوزيرة، تحصيل 250 جنيها للمصريين، و25 دولارا لغير المصريين، أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

ونص قرار الوزيرة على أن تودع حصيلة المبالغ الواردة بالحساب المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي لصالح وزارة الصحة والسكان، ويتم توزيعها طبقا لموافقة مجلس الوزراء.

كما أصدرت الوزيرة قرار آخر رقم 399 لسنة 2021 بتحصيل مصروفات إدارية مقابل استخراج شهادة معتمدة بتقنية الـQR - Code للحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا بالداخل، وليس لأغراض السفر، بقيمة 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

وأكد قرار الوزيرة أنه تودع حصيلة المبالغ الواردة بالمادة السابقة في الحساب المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي الصالح وزارة الصحة والسكان، ويتم توزيعها طبقا لموافقة مجلس الوزراء.