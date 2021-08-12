شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للشباب.. الرئيس السيسى: بسواعدهم يكتب وطننا الغالى تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض.

وأضاف الرئيس السيسى:"ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر".



