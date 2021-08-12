شكرا لقرائتكم خبر عن حى المطرية يفرش شارع البطلة فريال عبد العزيز بالرمال ويعد درعا لتكريمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد حى المطرية بالقاهرة، درع شكر وتقدير لتكريم بطلة مصر في أولمبياد طوكيو، فريال عبد العزيز، ابنة حى المطرية ومحافظة القاهرة، حيث يستعد الحى لاستقبال البطلة، بعد التنسيق مع والدتها لتجهيز الشارع الذى تسكن به وهو شارع الملك الكامل المتفرع من شارع منيت مطر .

وأكد اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، أنه تم فرش طبقة من الرمال بشارع بطلة مصر فريال عبد العزيز، كما تم إعادة صيانة أعمدة الإنارة لإنارة الشارع بالتزامن مع وصول البطلة، بالإضافة إلى تسوية الرمال باستخدام "الهراس" لتسهيل المرور عليه.

وتمكنت فريال عبد العزيز، لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتيه، من الفوز بذهبية وزن -68 كجم فى بطولة دورى الدرجة الأولى العالمى للكاراتيه فى النمسا، بعد فوزها على بطلة إيطاليا فى النهائي، وتمكنت فريال من تحقيق الفوز على بطلات بولندا، الدنمارك، روسيا، ألمانيا، فرنسا وسلوفاكيا فى نصف النهائى فى إطار وزن -68 كجم.