شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: محطات إنتاج وغربلة التقاوى تواصل عملها استعدادا لموسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الإدارة تؤدى دورها المنوط بها فى كل المواقع، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة توفير تقاوى منتقاة عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مناسبة وقبل موعد الزراعة بفترة مناسبة.

وأضاف إبراهيم، أن محطات إنتاج وغربلة التقاوى تواصل عملها على مدار الساعة وفى جميع الأيام والإجازات الرسمية طبقا لتوجيهات وزير الزراعة بالمتابعة المستمرة وضرورة تواجد العاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى مع العاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بداية من زراعة حقول الإكثار حتى وصول التقاوى إلى المزارع وتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات لإنتاج تقاوى منتقاة عالية الجودة والإنتاجية إلى أقرب مكان للمزارع وفى الوقت المناسب.

وقال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن العمل مستمر فى مواقع محطات الغربلة الأربعة عشر محطة على مستوى الجمهورية لإعداد وتجهيز التقاوى الشتوية وخاصة القمح "الذهب الأصفر" ويأتى مجمع سخا بمحافظة كفر الشيخ لإعداد التقاوى فى قمة محطات الإعداد من حيث كونها أكبر محطة وتضم أكثر من ثلاث خطوط انتاج.