شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎- البطاطس 8 جنيهات. ‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات. ‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات ‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه . ‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات. ‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‏‎الباذنجان العروس 6 جنيهات ‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه ‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها. ‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها. ‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- كانتلوب بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها. ‏‎- عنب بناتى 13 جنيها. ‏‎- الباميا الخضراء 14 جنيها. ‏‎- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها. ‏‎- تفاح بلدى 15 جنيها.