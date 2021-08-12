شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: إيقاف العمل فى 4 محطات بالخط الثالث مستمر حتى صباح السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق استمرار إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور حتى الساعة 7 صباح السبت المقبل بسبب إنشاءات محور مسطرد.

وأضافت الشركة أن العمل مستمر بباقي محطات الخط الثالث من العتبة حتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة، وذلك نظرا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو.

وأشارت الشركة إلى أن إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو استلزم إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور حرصا على سلامة الركاب.

وأوضحت الشركة أنه تقرر الإيقاف ابتداء من الساعة الواحدة منذ ظهر السبت الماضى حتى الساعة ٧ صباح أمس الأربعاء قبل أن يتم مد الإيقاف حتى السبت المقبل، مع استمرار العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.