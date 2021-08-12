شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة تلقى المخلفات بالشارع فى السيدة زينب ولودر للهدم بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة التعامل بحسم مع السيارات التي تلقى مخلفات البناء والهدم خارج المقالب المخصصة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور.

وأكد محافظ القاهرة، أن رئيس الحى مسئول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته، وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة.

وفى هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب، برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، من ضبط سيارة تلقي المخلفات خارج المقالب العمومية وتم مصادرتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم ضبط لودر أثناء قيامه بأعمال هدم بدون ترخيص وتم التحفظ عليه بالحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، حدد عقوبة من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، حيث تنص المادة 71، من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه.