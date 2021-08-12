شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين الهجمات الإرهابية على عدد من القرى بمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التى شهدتها بعض القرى بمنطقة جاو فى مالي، حيث أودت بحياة أكثر من 50 شخصًا وأسفرت عن العديد من المصابين.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم الخميس: إن هذه الهجمات الإرهابية والاعتداء على الآمنين والأبرياء يعكس تعطش الجماعات والتيارات الإرهابية لمزيد من سفك وإراقة الدماء.

وأكد المفتى أنه لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب إلا بالتعاون على كافة المستويات بين دول العالم أجمع؛ لأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على منطقة بعينها، بل أصبح يهدد العالم أجمع، داعيًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الدول، ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على كافة الأصعدة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة فى المواجهة، وبذل كافة الجهود من أجل استئصال الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة مالى قيادةً وحكومةً وشعبًا فى ضحايا الهجمات الإرهابية الآثمة، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.