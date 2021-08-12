شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 5 ملايين جنيه منحة دراسية للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية الطلبة الوافدين وفي ضوء الدور الريادى والمجتمعي لوزارة الأوقاف، حيث تم تخصيص 5 ملايين جنيه منحة دراسية للطلاب الوافدين المتفوقين.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الزيادة ستكون كالتالى:

أولا: طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

ثانيًا: طلبة المرحلة الثانوية ، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40%.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوفر للمقيدين على منحة المجلس برامج تدريبية وتثقيفية قصد بيان سماحة الإسلام وعظيم أخلاقه، إضافة إلى رحلات ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية ، كما يوفر لهم المشاركة في المسابقات الثقافية والدولية ، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية وبخاصة الحديثة والعصرية منها ، مع جوائز للمتميزين منهم .

كما تقرر أن يتم صرف تلك الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2021 لمن تنطبق عليه الشروط منهم.

وقالت الوزارة، إنه على الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضرورة إحضار إفادة النجاح خلال موعد أقصاه 30 / 8 / 2021م، حيث تعد هذه الإفادة شرط القيد في استمرار صرف هذه المنحة ، كما سيتم الإعلان خلال أيام عن فتح الباب أمام الطلاب الوافدين غير المقيدين على منح دراسية الراغبين في الاستفادة بهذه المنحة ممن تنطبق عليهم شروطها.