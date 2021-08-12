شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحظر سير التوك توك بمحور ترسا وشارع خاتم المرسلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت محافظة الجيزة سير التوك توك بمحور محمد أنور السادات "محور ترسا"، وشارع خاتم المرسلين، وذلك بالتزامن مع تشغيل المحاور الجديدة، والتي ستعمل كمحاور بديلة لشارع الهرم بالتزامن مع تنفيذ خط المترو، وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارآ بحظر سير مركبات التوك توك حظرا تاما بنطاق محور محمد أنور السادات بداية من ترعة الزمر حتي ترعة المنصورية.

وأكد محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة علي تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد ، لافتا أن محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) يعد أحد المحاور المرورية الهامة البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئى أو الكلي لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق والذي سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط المرورى على شارعى الأهرام وفيصل.

لافتاً أنه قد تم الانتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة متفرعات شارعي الاهرام وفيصل والشوارع الرابطة بين شارع الاهرام ومحور محمد أنور السادات لتيسير الحركة المرورية ضمن خطة المحافظة لتحقيق سيولة مرورية خلال تنفيذ المشروع .

وكلف المحافظ رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجهاز السرفيس وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع عرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات.