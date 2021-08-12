شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر مد التقدم لمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية حتى 19 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: استجابة لطلب العديد من الطلاب، تم مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يوم الخميس 19/8/2021 وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من الطلاب للتقديم بالمدارس في المحافظات التالية: الجيزة (الشيخ زايد) – الأسكندرية – الدقهلية (المنصورة) – السويس – المنيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والذى استمر لمدة 18 يوم عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 40.193 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم جميع شروط التقديم الخاصة بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يدل على نجاح خطى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو تطبيق رؤية مصر 2030، وتطوير التعليم الفنى وتغيير نظرة المجتمع إليه، وإعداد خريجين مؤهلين بشكل كلى للالتحاق بسوق العمل، وقادرين على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة بسوق العمل.

وأوضح مجاهد، أن المميزات التى يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج، ذلك بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى، وتوفير الزى المدرسى، وكذلك توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.