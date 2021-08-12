شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن اختيار الدكتورة سمية سعد لتمثيل مصر بالاتحاد الفلكى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول اختيار الدكتور سمية سعد، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مُمثلاً لمصر بمكتب الفلك للتواصل، التابع للاتحاد الفلكي الدولي، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2021 وحتى أغسطس 2024.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار باختيار د. سمية سعد لتمثيل مصر بمكتب الفلك للتواصل التابع للاتحاد الفلكي الدولي، مؤكدًا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يضم العديد من الكفاءات والجدارات العلمية والإدارية والأكاديمية، على المستويين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن مكتب الفلك للتواصل يعد واحدًا من أربعة مكاتب ومبادرات أطلقها الاتحاد الدولي الفلكي؛ بهدف نشر التوعية بعلوم الفلك محليًا وإقليميًا من خلال ربط الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) مع مجتمع علم الفلك بالدول المختلفة الذي يضم علماء الفلك والهُواة والمُعلمين وعامة الناس، كما أنه مشروع مُشترك بين الاتحاد الفلكي الدولي والمرصد الفلكي الوطني في اليابان (NAOJ).