شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن انطلاق البرنامج التدريبى لممارسات التصنيع الجيد لخريجى كليات الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الدواء المصرية، متمثلة فى الإدارة المركزية للعمليات بالتعاون مع مركز التطوير المهني المستمر، البرنامج التدريبى الخاص بممارسات التصنيع الجيد (المستوى الأساسي) للصيادلة وطلبة كليات الصيدلة، وذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

ويعقد التدريب خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم على مدار 8 أيام تدريبية.

ويهدف التدريب إلى التعرف على اشتراطات التصنيع الجيد وكيفية تطبيق معايير الجودة بمصانع الأدوية طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبى شامل، كما يستهدف البرنامج الصيادلة حديثي التعيين بمصانع الأدوية وحديثى التخرج و طلبة كليات الصيدلة المهتمين بمجال التصنيع الدوائى .

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030 حيث تساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية .