شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات حى المطرية لاستقبال فريال عبد العزيز بطلة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى حى المطرية بالقاهرة عدة استعدادات لاستقبال بطلة مصر في الأولمبياد، فريال عبد العزيز، لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتيه، والمقرر وصولها اليوم، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، حيث نفذ الحى عدة حملات لرفع كفاءة الشارع الذى تسكن به بطلة مصر لاستقبال البطلة.

من جانبه، أكد اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، أن الحى تواصل مع والدة البطلة فريال عبد العزيز، وتم التنسيق لرفع كفاءة الشارع بالكامل، وبالفعل تم تنفيذ حملات نظافة للشارع بالكامل وصيانة كافة أعمدة الإنارة وتشغيلها، وتمهيد الشارع ورفع أي مخلفات موجودة بالتنسيق مع هيئة النظافة، ليظهر بصورة حضارية لاستقبال بطلة مصر.

وتمكنت فريال عبد العزيز، لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتيه، من الفوز بذهبية وزن -68 كجم فى بطولة دورى الدرجة الأولى العالمى للكاراتيه فى النمسا، بعد فوزها على بطلة إيطاليا فى النهائي، وتمكنت فريال من تحقيق الفوز على بطلات بولندا، الدنمارك، روسيا، ألمانيا، فرنسا وسلوفاكيا فى نصف النهائى فى إطار وزن -68 كجم.