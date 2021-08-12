شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك انتظام صرف معاشات أغسطس الجارى اليوم الخميس من ماكينات الصرف الآلى بالتزامن مع أجازة رأس السنة الهجرية، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والاجتماعي تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.