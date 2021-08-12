شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الالتحاق بكلية الطب.. 5 شروط لازم تعرفها للقيد بنقابة الأطباء بعد التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، وبدء أعمال تنسيق الالتحاق بالجامعات، يُجدد ”الخليج 365” نشر 5 شروط كانت قد اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بشأن قبول خريجى الجامعات الخاصة والأجنبية، حيث أكدت النقابة أنها لن تقبل قيد خريجى كليات طب لا تنطبق عليها شروط التعليم والتدريب.

وتتضمن قواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية والخاصة بنقابة الأطباء:

1 – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

2 – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة عام 2019 (العام الدراسى الحالي 2018 – 2019) وما بعدها.

4- عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفي جامعي ملكا خاصا للكلية، وبعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات علي غرار المستشفيات الجامعية وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

5- الكليات التي بدأت الدراسة بها، أعطى المجلس لها فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بالقواعد السابقة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.