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الأوقاف تعلن توزيع 400 طن لحوم أضاحى حتى الآن

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى، بما سيتم توزيعه غدا، نحو  400 طن من اللحوم بمحافظات :"القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح". 

 

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه سيتم غدًا الجمعة توزيع 20 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "قنا– الأقصر– سوهاج- أسوان- البحر الأحمر- الوادي الجديد ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لكل من محافظات ( قنا– الأقصر– سوهاج- أسوان ) و ( 2 ) طن لمحافظتي (البحر الأحمر- الوادي الجديد"، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

 

وانطلقت اليوم الخميس، سيارات الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحى، فى 6 محافظات، حيث من المقرر أن يتم توزيع 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "البحيرة – بني سويف – الفيوم- أسوان- جنوب سيناء- كفر الشيخ".

 

وكانت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، شددت على القائمين على التوزيع ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، إضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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