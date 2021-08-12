شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 400 طن لحوم أضاحى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى، بما سيتم توزيعه غدا، نحو 400 طن من اللحوم بمحافظات :"القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه سيتم غدًا الجمعة توزيع 20 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "قنا– الأقصر– سوهاج- أسوان- البحر الأحمر- الوادي الجديد ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لكل من محافظات ( قنا– الأقصر– سوهاج- أسوان ) و ( 2 ) طن لمحافظتي (البحر الأحمر- الوادي الجديد"، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

وانطلقت اليوم الخميس، سيارات الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحى، فى 6 محافظات، حيث من المقرر أن يتم توزيع 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "البحيرة – بني سويف – الفيوم- أسوان- جنوب سيناء- كفر الشيخ".

وكانت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، شددت على القائمين على التوزيع ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، إضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.