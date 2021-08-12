شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 400 طن لحوم أضاحى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه سيتم غدًا الجمعة توزيع 20 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "قنا– الأقصر– سوهاج- أسوان- البحر الأحمر- الوادي الجديد ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لكل من محافظات ( قنا– الأقصر– سوهاج- أسوان ) و ( 2 ) طن لمحافظتي (البحر الأحمر- الوادي الجديد"، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.
وانطلقت اليوم الخميس، سيارات الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحى، فى 6 محافظات، حيث من المقرر أن يتم توزيع 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "البحيرة – بني سويف – الفيوم- أسوان- جنوب سيناء- كفر الشيخ".
وكانت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، شددت على القائمين على التوزيع ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، إضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.