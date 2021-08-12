ضبط شخصين كونا تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات النارية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـي ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (آلة حادة "مشرط")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات.