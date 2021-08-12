الداخلية : ضبط 9236 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 9236 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9186 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 50 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وحررت الأجهزة الأمنية 789 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (1510) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.