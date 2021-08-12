حاول قتلها جنينًا وعرضها للبيع.. قصة أب قتل رضيعته خنقًا وبـ"السم" في أوسيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تركت "رحمة. س" رضيعتها "أحباب" ذات الـ 9 أشهر لزوجها "محمد. ع"، صباح الخميس الماضي، لتذهب لمحل عملها في أحد مصانع 6 أكتوبر لتوفير الطعام لأطفالها.

بعد يوم عمل شاق، وقبل غروب الشمس، عادت الثلاثينية إلى منزلها فدلفت إلى غرفتها لتحصل على قسط من الراحة بعدما تناولت وجبة العشاء رفقة زوجها وأطفالها.

ومع حلول منتصف الليل، غلب النعاس على الأم، تركت الرضيعة برفقة زوجها، ولم ترها إلا قبل ظهر الجمعة بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة مغطاة بـ"مخدة" وملابس أشقائها "جسمها كله متلج ولونه أسود".

هرولت الأم رفقه زوجها في الشارع لتنقذ طفلتها من الموت، ذهبا الزوجان لمستشفى "أبوحواء" التخصصي بمنطقة أوسيم، وعندما وضعوها في غرفة الاستقبال أخبرهم الطبيب أنها توفت: "الطفلة دي كانت فين .. ومين اللي خنقها كده"، فرد الأب بصوت مُنخفض: "عايز تصريح دفن علشان أدفنها يا دكتور".

عادت الزوجة تصرخ في الشارع "بنتي ماتت"، ولم تمر سوى ثوانٍ معدودة حتى حضرة قوة من رجال المباحث، وألقت القبض على الزوج داخل مسكنه "بنشوف البنت كده لقيناها جسمها كله أزرق ومبتتحركش" تقولها "أم ياسمين" جارة أم الضحية.

وأضافت الجارة في حديثها لمصراوي أنها قالت لوالد الرضيعة "بنتك مش ميتة طبيعي"، ردّ عليها "لو معندكيش كلام حلو اطلعي بره"، لكن زوجته رفضت خروجها وطلبت منها الجلوس معها في الشقة حتى لا يتخلص من القتيلة "اقعدي معايا عشان محمد عاوز يدفن البنت بعيد".

دارت مشادات بين رحمة وزوجها محمد بعدما قتل ابنته، فهاجمها قائلًا: فضحتيني يا هانم.. الموضوع مكنش مستاهل" ثم اعتدى عليها بالضرب ووجه إليها ألفاظًا مسيئة عدة مرات حتى وصلت قوة أمنية وألقت القبض عليه فاعترف بقتل ابنته.

قطعت جارة أخرى أطراف الحديث، فقالت "خدوا بنتي لتمثيل الجريمة"، موضحة أن الأب المتهم أمسك بـ"مخده" وحنق ابنته ثم ألقاها في الدولاب ميتة حتى الصباح، مضيفة "حط لبنته بمبيد حشري في بيبرونة اللبن عشان بتصرخ بالليل".

طيلة فترة زواجها؛ حُلمت رحمة سمير أن تكون مثل أي زوجة، ولكنها خدعت في شريك حياتها بعدما عرفت بزيجته الأولي وإدمانه للمواد المخدرة، تحملت ثُقل الحياة بعدما أنجبت منه طفلتها الأولي "مكة"، وخرجت للعمل في مصنع لكي توفر قوت طفلتيها الصغار" كانت بتشتغل في مصنع باتيه، وهو كان قاعد في البيت مبيشتغلش"، ليالي قاسية عاشتها الزوجة من ضرب وإهانة دون أي مبرر لفعلته المشؤومة.

محاولات عدة حاول فيها الزوج إجهاض زوجته بعدما علم أنها حامل في بنت، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل: "كان بيقولها أنا مش عايز عيال.. وبكره البنات".

قبل حدوث الجريمة بأيام تشاجر الزوجين سويا وأبلغ زوجته أنه يريد بيع طفلتها أحباب، قائلا: "هبيعها لحد مش بيخلف ناخد منه فلوس وكفاية اللي معانا"، بحسب "أم أحمد" جارة والدة الضحية المُقربة لمصراوي.

تشير "أم أحمد" إلى أن والدة الرضيعة تلقت تهديدات بالقتل من أسرة الأب المتهم، فباعت "العفش" وغادرت المنطقة بعدما دفنت ابنتها.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنته الطفلة خنقًا في الوراق بعد خلافات متكررة مع زوجته.