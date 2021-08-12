خلال 24 ساعة ... ضبط 2873 مخالفة مرورية متنوعة

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

محمد يوسف

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