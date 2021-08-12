النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حريق "سوق الخضار" بالعتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

انتدبت نيابة الموسكي المعمل الجنائي لفحص آثار حريق نشب اليوم الخميس في أكشاك بيع الخضار بالعتبة، لبيان أسباب الحريق وملابساته.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد أكشاك بيع الخضار بمنطقة العتبة بالقاهرة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في كشك لبيع الخضراوات بمنطقة سوق الخضار، وجرى فرض كردون أمني. وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أكشاك السوق.

وتم إجراء عملية التبريد تحسبا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.