حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الدراجات النارية في القاهرة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال استقلالهما دراجة نارية (بدون مستندات ملكية).

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأن الدراجة من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأضافا أنهما قاما بارتكاب واقعتي سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجتين الناريتين المُستولى عليهما لدى عميلهما (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية")، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف كلٌ منهم على الدراجة النارية الخاصة به، وإتهموهم بالسرقة.