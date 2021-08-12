حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات التليفونات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الظاهر بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة كمية من كابلات التليفونات بالقاهرة.

كان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بسرقة كمية من كابلات التليفونات الأرضي الخاصة بمقر إحدى الشركات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل بإحدى الشركات "مسند إليها أعمال تجديد كابلات التليفونات الأرضي الخاصة بالشركة محل البلاغ" "له معلومات جنائية"، تاجر خردة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع"، وتم بإرشادهما بمسكن الثاني ضبط المسروقات المستولى عليها.