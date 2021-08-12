من اليوم.. بدء توزيع لقاح "جونسون" على مراكز تطعيم المسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، توزيع لقاح "جونسون آند جونسون"، على مراكز تطعيم المسافرين البالغ عددها 126 مركزًا، اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على الشحنة التي وصلت مصر قبل أيام، على أن تبدأ مراكز اللقاح على الفور في إعطاء اللقاح للراغبين في السفر.

وبحسب مصادر بالوزارة، جرى إرسال رسائل للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح بغرض السفر، محددًا بموعد ومكان الحصول على اللقاح.

كانت مصر تسلمت 261 ألفًا و600 جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، ضمن خطة وزارة الصحة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعًا خلال الفترة المقبلة.

واللقاح عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات مُعززة

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج.

وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

وبحسب قرار أصدرته وزيرة الصحة هالة زايد، وحصل عليه الخليج 365، فإن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج للمصريين، و25 دولارًا للأجانب.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر وليس لأغراض السفر، و10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر

ونص القرار على أن تودع حصيلة المبالغ بالحساب المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي لصالح وزارة الصحة.​