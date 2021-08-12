قرار رسمي.. 250 جنيها لاستخراج شهادات لقاح كورونا للمسافرين للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج.

وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

وبحسب قرار أصدرته وزيرة الصحة هالة زايد، وحصل عليه الخليج 365، فإن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج للمصريين، و25 دولارًا للأجانب.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر وليس لأعراض السفر، و10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر

ونص القرار على أن تودع حصيلة المبالغ بالحساب المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي لصالح وزارة الصحة.