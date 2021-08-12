تعرف على الشروط.. جائزة ساويرس الثقافية تفتح باب التقدم للدورة الـ 17



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت مؤسسة ساويرس عن فتح باب التقدم للدورة السابعة عشرة لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية.

كما تم استحداث جائزة جديدة لأفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة، ومن المقرر أن تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم السبت 11 سبتمبر 2021، وفق الشروط التالية:

أولا: جوائز كبار الأدباء:

1- جائزة أفضل عمل روائي، وقيمتها 150 ألف جنيه مصري.

2- جائزة أفضل مجموعة قصصية، وقيمتها 150 ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

- أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع خلال الفترة ما بين الأعوام 2018 و2020.

- أن يكون المتقدم قد تجاوز 40 عاما في 11 سبتمبر 2021.

ثانيا: جوائز شباب الأدباء:

1- جائزة أفضل عمل روائي:

- المركز الأول: 100 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: 70 ألف جنيه مصري.

2- جائزة أفضل مجموعة قصصية:

- المركز الأول: 100 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: 70 ألف جنيه مصري.

3- جائزة الترجمة:

تمنح للراوية الفائزة بالمركز الأول – فرع شباب الأدباء، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية.

قيمة الجائزة: تشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية الفائزة.

شروط الجائزة:

- أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع خلال الفترة ما بين الأعوام 2018 و2020.

- ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الفرع الثاني (شباب الأدباء) عن 40 عاماً في 11 سبتمبر 2021.

ثالثا: جوائز السيناريو:

1- كبار الكتاب:

جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما و قيمتها 150 ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

- ألا يكون قد بدأ تنفيذ إنتاج السيناريو المُقدم حتى 11 سبتمبر 2021.

- أن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات.

- أن يكون المتقدم قد تجاوز 40 عاما في 11 سبتمبر 2021.

- إذا كان السيناريو مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

2- جوائز الكتاب الشباب في السيناريو:

جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها 80 ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

- ألا يكون قد بدأ تنفيذ إنتاج السيناريو المُقدم حتى 11 سبتمبر 2021.

- أن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات.

- ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة شباب الكتاب عن 40 عاماً في 11 سبتمبر 2021.

- إذا كان السيناريو مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

جائزة أفضل نص مسرحي:

- المركز الأول: قيمة الجائزة 150 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: قيمة الجائزة 80 ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

- لا يشترط في المتقدم سن محدد.

- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي.

- أن يُرفق مع النص المسرحي المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد عن 5 صفحات.

- إذا كان النص المسرحي مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى نص مسرحي بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.

- النقد الأدبي والسرديات الأدبية:

قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري.

شروط الجائزة:

- تمنح لمؤلف أفضل الكتب المنشورة في مجال النقد والسرد الأدبي والفني، ويتضمن (السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، التدوينات التاريخية، الكتابات النقدية).

- أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع خلال الفترة ما بين الأعوام 2018 و 2020.

- ألا يكون العمل المقدم رسالة علمية.

- جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة.

قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري تمنح مناصفة بين مؤلف ورسام العمل الفائز.

شروط الجائزة:

- أن يكون العمل باللغة العربية، وغير مترجمة أو مقتبس، وذو مضامين تستهدف الأطفال حتى سن 12 سنة.

- أن يكون العمل المُقدم منشور وصادر برقم إيداع خلال الفترة ما بين الأعوام 2018 و2020، يضاف اسم الرسام وبياناته (رقم تليفونه وعنوانه وبريده الإلكتروني) في استمارة التقديم، لا يشترط سن محدد للمتقدم.