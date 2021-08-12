تنسيقية الأحزاب: الشباب المصري يعيش أزهى عصور التمكين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الشباب المصري يعيش أزهى عصور التمكين في ظل قيادة سياسية مؤمنة بضرورة تربية وتأهيل جيل قادر على القيادة والنهوض بالوطن.

ووجهت التنسيقية، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 - التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بفئة الشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للقيادة.

وأوضحت أن اليوم العالمي للشباب يأتي هذا العام في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

وأشارت إلى أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري بالفئة العمرية (18 ـ 29) سنة بلغ 20.6 مليون نسمة، طبقا لتقديرات السكان عام 2020.

ودعت تنسيقية الأحزاب شباب مصر للإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن يعملوا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية التي تتيحها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمساهمة في مسيرة البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.