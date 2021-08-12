مصر خالية والماشية آمنة.. الزراعة ترد على شائعة انتشار حمى الوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الأنباء المنتشرة بشأن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض المحافظات غير صحيحة.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، على أنه لا صحة لانتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في أي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن مصر خالية تماماً من مرض حمى الوادي المتصدع، وأن الوضع الصحي للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً، مُشددةً على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أي أمراض وبائية قد تؤثر على الماشية، مُشيرةً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية في 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، حيث تم إعطاء أكثر من 3.9 مليون جرعة حتى يوم 4 أغسطس الجاري.

وفي سياق متصل، تم تحصين 2 مليون و58 ألفاً و932رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم (مليون و114 ألفاً و164 رأس أبقار - 565 ألفاً و530 رأس جاموس - 315 ألفاً و755 رأس أغنام - 63 ألفاً و483 رأس ماعز حتى 4 أغسطس 2021)، كما تم تحصين مليون و922 ألفاً و406 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم (997ألفاً و367 رأس أبقار - 556 ألفاً و566 رأس جاموس - 303 آلاف و300 رأس أغنام - 62 ألفاً و881 رأس ماعز - 2292 رأس جمال" حتى 4 أغسطس 2021).