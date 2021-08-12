شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالشرطة من طلاب الثانوية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أكاديمية الشرطة تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام، وذلك بدءً من اليوم حتى 6 سبتمبر، وذلك عبر الانترنت.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.