شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. الإعلان الرسمى فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال أيام نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع والطلاب الذين تم حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش، إضافة إلى مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد الذى تم تطبيقه لأول مرة في الثانوية العامة 2021.

فى إطار حرص مؤسسة الخليج 365 على تقديم خدمات متميزة لقراءة، وقعت المؤسسة، عقد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث ينشر " الخليج 365" النتيجة بشكل إلكترونى عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل.

ويوفر الخليج 365 النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمى للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.