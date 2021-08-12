شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الإمام الطيب للقرآن تعلن عقد اختبارات المتقدمين للعمل بها يوم 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر،عن موعد عقد اختبارات العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة سواء من الوعاظ بمجمع البحوث الإسلامية أو معلمي القرآن الكريم العاملين بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة الكبرى ( القاهرة- القليوبية- الجيزة)،للعمل بمدرسة الإمام الطيب، وذلك يوم الثلاثاء بعد القادم الموافق 24/8/2021 م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر "مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب".

وأوضح المركز أنه على من يرغب من معلمي القرآن الكريم أو الوعاظ للعمل بمدرسة الإمام الطيب بالتوجه إلى إحدى المناطق الأزهرية التابعة لهم للتسجيل.

وسيتم اختيار المتقدمين وفقًا للمعايير التالية: يجب أن يكون المعلم أو الواعظ حاصلا على تخصص القراءات (السبع أو العشر) وأن يتمتع بالأخلاق الطيبة والتميز العلمي، وسيتم اختبار المتقدمين على أيدي لجنة مراجعة المصحف بالأزهر وأعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير محددة ( الحفظ- الأداء والتجويد- السمات الشخصية- الخبرات السابقة- الإجازات الحاصل عليها- التعامل مع الوافدين).

يأتى ذلك نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب الوافدين والأجانب لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمدرسة الإمام الطيب، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنسيق الجهود والتعاون بين قطاعات الأزهر المختلفة وعقد اختبارات العاملين بالأزهر الشريف، وفي إطار حرص رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على مصلحة الطلاب الوافدين الراغبين في تعليم أحكام القرآن الكريم وتجويده، واستكمالًا للاختبارات التي عقدت سابقًا المحفظين والوعاظ.